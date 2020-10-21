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Подготовка к Народному ультиматуму? Лукашенко собирает весь "бомонд"

Лукашенко собирает во Дворце независимости большое совещание с участием более 20 человек, сообщает его телеграм-канал Пул первого


"Всё руководство страны собирается во Дворце Независимости. Премьер-министр, главы обеих палат парламента, Верховный суд, АП, руководители силовых ведомств, КГК, главы областей. Более 20 участников", - передает телеграм-канал.

По данным канала, на совещании будут обсуждаться вопросы: 

- экономика и финансы
- политическая сфера
- общественная безопасность.

Напомним, 25 октября истекает срок Народного ультиматута, который Светлана Тихановская выдвинула Лукашенко.

Накануне Лукашенко пообещал «навести порядок в столице в воскресенье». Правда, непонятно, какким образом. Сегодня стало известно, что власти на 25 октября запланировали альтернативный "марш", на который в приказном порядке с "явкой в 100%" собирают подневольных бюджетников со всей страны.

Тем временем, как сообшает телеграм-канал @motolkohelp, "в бота пишут про разные акции, которые люди готовы делать с понедельника, и, чую, даже люди не ожидают такого масштаба, не то что власть". 
"Белорусский партизан"
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