Подготовка к Народному ультиматуму? Лукашенко собирает весь "бомонд"
Лукашенко собирает во Дворце независимости большое совещание с участием более 20 человек, сообщает его телеграм-канал Пул первого
"Всё руководство страны собирается во Дворце Независимости. Премьер-министр, главы обеих палат парламента, Верховный суд, АП, руководители силовых ведомств, КГК, главы областей. Более 20 участников", - передает телеграм-канал.
По данным канала, на совещании будут обсуждаться вопросы:
- экономика и финансы
- политическая сфера
- общественная безопасность.
Напомним, 25 октября истекает срок Народного ультиматута, который Светлана Тихановская выдвинула Лукашенко.
Накануне Лукашенко пообещал «навести порядок в столице в воскресенье». Правда, непонятно, какким образом. Сегодня стало известно, что власти на 25 октября запланировали альтернативный "марш", на который в приказном порядке с "явкой в 100%" собирают подневольных бюджетников со всей страны.
Тем временем, как сообшает телеграм-канал @motolkohelp, "в бота пишут про разные акции, которые люди готовы делать с понедельника, и, чую, даже люди не ожидают такого масштаба, не то что власть".
"Белорусский партизан"
10:31 21/10/2020
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