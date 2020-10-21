Валерий Карбалевич. За долгое время правления Лукашенко в Беларуси зарегистрировали немало проевропейских партий, независимых медиа и аналитических центров. А вот пророссийских партий, которые бы выступали за большую интеграцию с Россией, чем официальный Минск, до сих пор нет. И это несмотря на 30 лет безостановочной интеграции с РФ, пише т политический обозреватель "Свободы"





Столь странный парадокс объясняется довольно очевидной причиной: Лукашенко чувствовал, что от России происходит большая угроза для его власти, чем от Европы. Ведь у Москвы возможностей влиять на союзника несравнимо больше, чем у ЕС. Поэтому режим блокировал любую попытку легитимизировать здесь российское присутствие на уровне политической партии.





Когда-то, в 2014 году, Сергей Костян пытался зарегистрировать партию "Белорусский славянский комитет", но получил отлуп. В 2016 году власти даже посадили в тюрьму трех блогеров российских шовинистических сайтов за сильное пристрастие к «русскому миру». Поэтому никаких шансов у пророссийских сил легализовать свое присутствие до сих пор не было.





И вот новая попытка. 18 октября в Минске состоялось заседание организационного комитета по учреждению политической партии "Союз". Активисты пророссийских организаций посчитали, что пришло их время. В момент, когда власть Лукашенко критически зависит от поддержки России, сторонники "русского мира" решили, что нужно ковать железо, пока горячо, и быстренько создать и зарегистрировать свою партию. И пусть власти попытаются сейчас отказать. В таком случае Лукашенко будет иметь дела с Кремлем.





То есть именно сейчас у пророссийских активистов появились большие шансы создать центр консолидации сторонников тесного союза с Россией на антизападной, антидемократической основе, на противопоставлении себя белорусскому национализму.





Можно не сомневаться, что эта партия будет иметь огромную материальную, политическую, информационную поддержку из Москвы.





И здесь просматривается реализация более масштабного российского проекта. Вот сейчас Москва настаивает на реализации конституционной реформы в Беларуси. Новая Конституция должна предусматривать уменьшение полномочий президента и увеличение роли парламента. И здесь на арене появляется пророссийская партия "Союз". На фоне большой лояльности белорусов к России эта партия должна получить на парламентских выборах огромную поддержку. Возможно, сформировать правительство. Ну, а дальше - политика "углубления интеграции". И не нужно больше вести бесконечные споры с недоговороспособным Лукашенко. Российские деньги и "мягкая сила" должны сыграть свою решающую роль. Такие планы.



