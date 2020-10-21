В последние дни среди протестующих все чаще раздается вопрос: «Не пора ли переходить к более жестким формам противостояния с режимом?» Мол, за два месяца протестов режим не рухнул и продолжает применять насилие против оппонентов, пишет политический аналитик, руководитель проекта BelarusSecurityBlog Андрей Поротников.





Я не имею никаких предубеждений против насилия в политике. В моем понимании насилие — лишь инструмент. И как инструмент его следует применять там и тогда, где он эффективен. Критерий эффективности — результат.





В ходе августовских акций режим применил брутальное насилие, итогами которого стали:

международная политическая изоляция, включая, кстати, Китай, который ограничился ритуальными поздравлениями, но обещанные 2 млрд долларов не дал. И уже не даст. В целом ни одна цивилизованная страна результаты выборов в Беларуси не признала. А те кто признал, кроме этого признания ничего дать не могут;





Россия, признав выборы, потребовала практически в ультимативной форме таких конституционных изменений, после которых от всевластия А. Лукашенко ничего не останется;





понимание всеми внешними игроками того факта, что если А. Лукашенко проиграл домохозяйке, то он проиграет кому угодно. Если бы он выиграл президентские выборы, то на улицах мы бы увидели те самые мифические 80% его сторонников, а не ОМОН. Значит, нынешний режим не может рассматриваться в качестве стратегического партнера;





углубление экономического кризиса, который только личными усилиями главы Нацбанка Павла Калаура не обрушил нашу банковскую систему. Но сколько ещё продержится в должности Калаур? А инвестиционная активность резко снизилась.

Нет инвестиций, нет экономического развития, нет налогов в бюджет;





реакция общества в виде массового и долговременного выхода на улицы. Ядро протестующих составляют порядка 150-200 тысяч человек, что по численности равно всему силовому блоку страны. Еще сотни тысяч поддерживают протестную активность различными формами;





возникновение порядка тысячи органов низовой самоорганизации граждан, ядро каждого — от 30 до 500 человек;





масштабные внутренние расколы по вертикали и горизонтали внутри бюрократии и силового блока;





А. Лукашенко пока удерживает власть. Но с учетом вышесказанного, ключевое слово тут «пока». Он минимум 10 лет рассказывал сказки про конституционную реформу, но вот сейчас ему придется её запустить. Да, он до последнего момента будет пытаться провести её в нужном для себя русле. Но тут большой вопрос, получится ли.