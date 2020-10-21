+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Агония или расчет на провокацию? Власти снова свозят людей со всей Беларуси для своего мега-митинга

Как пишет «Наша нива», собрание провластного митинга, который окрашен зелено-красными цветами, намечено на 25 октября.

Сообщается, что никто из участников «особо не рвется, поэтому на некоторых предприятиях за поездку даже предлагают деньги». 

Впрочем, так однажды уже было: 16 августа, когда две стороны «собирались митингами». Тогда, напомним, лукашенковцы свезли 15 тысяч человек, а на Марш свободы вышло до 300 тысяч. Белорусы проявили мудрость и обошлось без серьезных конфликтов, на которые в этот раз, похоже, рассчитывают многие структуры вдасти. 


Это «агония» - своеобразный ответ на воскресный марш несогласных с итогами выборов президента Беларуси 9 августа, когда ЦИК объявил очередную победу Лукашенко. 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]