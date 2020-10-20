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Кац: «Никакие механизмы массовых репрессий Лукашенко недоступны»

Российский блогер и политолог Максим Кац – о новой страшилке белорусских властей.


«Продолжаются попытки Лукашенко напугать беларусов. Как мы помним, невозможно подавить такой масштабный протест имеющимися силами, и единственное, что может сделать власть, — это убедить людей перестать протестовать и таким образом взять ситуацию под контроль, — пишет Максим Кац.

Мы наблюдали уже увещевания, что всё сдулось и успокоилось, мол, не ходите, никто, кроме вас, не выйдет. Мы наблюдали попытки всех избить и запугать насилием, мол, выйдете — побьют. Мы наблюдали угрозы стрелять боевыми патронами, видели, как гоняли боевые машины по Минску, видели встречу с оппозиционерами в СИЗО, манёвры с конституцией — сплясать готовы как угодно, хоть вприсядку, хоть вприпрыжку, лишь бы люди не ходили. А люди ходят и ходят.

Сегодня новая новость на эту тему: теперь людей хотят запугать тем, что их достанут дома. Типа, вы не можете чувствовать себя в безопасности, даже если спокойно вернулись с митинга, вас найдут и побьют, а ещё нельзя репостить Нехту (её читают и репостят вообще все). То есть тут напугать хотят тем, что у нас, мол, длинные руки, каждого достанем.


Всё это происходит в той же самой логике — это продажа впечатлений. Политтехнологический центр, который должен там «усмирить» протесты, придумал новый такой вот месседж и надеется, что он напугает беларусов и они больше выходить не будут.

Важно помнить: никакие механизмы массовых репрессий Лукашенко недоступны. Его ресурсов может хватить, чтобы поприставать под камеры к нескольким десяткам или сотням мирных беларусов, но в остальном главный эффект, который ожидается, — это что люди отступят сами. Каждую неделю будет какой-то новый заход».
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