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Кузнецов: Бороться с собственными гражданами куда привычней и спокойней

Основатель «Сильных новостей» о том, почему его вдохновляют попытки властей запретить крамольный телеграм-канал NEXTA.


«Власти различными комментариями «разворачивают» свое решение по признанию канала и его логотипа «экстремистскими материалами», — пишет Петр Кузнецов.

Комментарии пошли такие, из которых следует, что ответственность будут нести не только медиа, но и физлица. Насколько я понимаю, речь о «хранении с целью распространения», то есть даже если просто найдут в телефоне — с них станется.

Выглядит это довольно абсурдно, но нам в Беларуси к такому не привыкать. С точки зрения закона и права, наказывать за распространение экстремизма нужно и физлиц, и информационные ресурсы, через которые это все распространяется.

То есть, на самом деле, если уж серьезно подходить к вопросу, то имплементация этого решения должна была бы начинаться с блокировки Телеграм, ибо именно он основным ресурсом и является.

Однако в этом вопросе есть печальный опыт Российской Федерации, и наши местечковые цензоры на борьбу со «всемирным злом» даже не замахиваются. Бороться с собственными гражданами куда привычней и спокойней.


Однако абсурдность ситуации от этого никуда не девается. Какие у государства есть ресурсы и инструменты, чтобы довести решение до исполнения? Чисто физические: милиция, ОМОН, суды. То есть, они сейчас будут пытаться бороться с распространением виртуальной информации мускульной силой и бумажными приговорами?

На старте эпидемии коронавируса еще в медицине никаких шагов для подготовки предпринято не было, а милиция и спецслужбы уже делали все, чтобы сразу устанавливать и помещать в изоляцию всех потенциальных носителей вируса, прибывающих из-за границы. Наверное, мало кто сейчас помнит, как именно развивались тогда события, но я помню хорошо, потому что внимательно следил за этим.

Лукашенко так был уверен во всемогуществе своих спецслужб, которые смогут именно на физическом уровне не пустить болезнь в страну, проверяя и изолируя всех прибывающих, что заявлял об этом практически в открытую.

Возможно, именно благодаря такой логике, что COVID можно буквально «не впустить», врачи и больницы оказались не готовы к происходящему и, если бы не волонтеры, то вообще бы ничего делать не могли.

Результат все знают. Согласно статистике смертности за период первой волны, которую власти отдали в ООН, у нас тут от болезни погибло едва ли не больше всех в Европе в относительном исчислении.

Теперь власти придрейфовали к идее о том, что в страну можно физически не пустить информацию.

Сказать честно, такие их ходы даже вдохновляют. Ибо на их примере становится прекрасно понятно, с какой «эффективностью» они тратят и намерены тратить дальше свои итак далеко не безграничные ресурсы.
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