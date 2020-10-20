Офицеры рассказали Тихановской о намерении создать профсоюз силовиков

Во время встречи в Центре белорусской солидарности / @tsikhanouskaya​





Среди силовиков упоминаются капитан юстиции Андрей Остапович, работавший в Следственном комитете, майор юстиции Игорь Лобан, старший лейтенант милиции Матвей Купрейчик, лейтенант милиции Владимир Жигарь. Они заявили о намерении создать профсоюз силовых структур в поддержку двух десятков коллег. Светлана Тихановская инициативу поддержала и предложила "провести отдельную закрытую встречу по вопросу перехода сотрудников силовых структур на сторону белорусского народа".