Офицеры рассказали Тихановской о намерении создать профсоюз силовиков
20 октября в Варшаве в Центре белорусской солидарности состоялась встреча Светланы Тихановской с сотрудниками силовых структур, "которые перешли на сторону народа". Как сообщает пресс-служба оппозиционного лидера, эти офицеры объединились в инициативу ByPol и считают легитимным лидером именно Тихановскую.
Во время встречи в Центре белорусской солидарности / @tsikhanouskaya
Среди силовиков упоминаются капитан юстиции Андрей Остапович, работавший в Следственном комитете, майор юстиции Игорь Лобан, старший лейтенант милиции Матвей Купрейчик, лейтенант милиции Владимир Жигарь. Они заявили о намерении создать профсоюз силовых структур в поддержку двух десятков коллег. Светлана Тихановская инициативу поддержала и предложила "провести отдельную закрытую встречу по вопросу перехода сотрудников силовых структур на сторону белорусского народа".
20:02 20/10/2020
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