



«Согласие от многих из них получено», — утверждает Воскресенский.





По его словам, он прилагает усилия для выхода из СИЗО большинства политзаключенных: как минимум участников той встречи. Он утверждает, что Мария Колесникова не могла знать заранее, с кем встреча, и не могла отказаться.





Воскресенский утверждает: Лукашенко заявил, что пришел в СИЗО именно из-за него. Политик посмотрел интервью, которое тот дал Марату Маркову (главе ОНТ).





Юрий утверждает, что разговор был конструктивным, но Сергей Тихановский кричал на Лукашенко, и встреча была «на грани срыва».





Он (Тихановский. — Прим OL) хамил несколько часов, пока президент не успокоил его своей аурой.

Виктор Бабарико, по словам Воскресенского, был «блестяще подготовлен» к встрече.





На следующий день после встречи в СИЗО все, как сообщает Воскресенский, побывали в бане:





Когда зашли в комплекс, там уже был накрыт стол — сок, бутерброды, нарезка, картошка, но без алкоголя — вот это нас очень расстроило, но нам сказали, что это запрещено. Нас закрыли, мы там сидели порядка трех-четырех часов, парились.

Про сюжеты госТВ о себе Воскресенский сказал так:





Я видел анонсы, что я идейный вдохновитель всей кампании и организатор массовых беспорядков, но понимал, что государственным телеканалам надо хайпануть — на здоровье.

Воскресенский отметил, что не заключал досудебных соглашений. Он не исключает, что виновен по КоАП (несанкционированная акция), но не соглашается с тем, что нарушил Уголовный кодекс. По его словам, следствие сейчас в этом разбирается.





Как сообщалось, 10 октября Лукашенко встречался в СИЗО КГБ с фигурантами некоторых уголовных дел. Все эти люди в основном связаны с оппозицией. После встречи были отпущены с изменением меры пресечения на более мягкую некоторые участники встречи: Юрий Воскресенский, директор PandaDoc Дмитрий Рабцевич, адвокат Илья Салей и политтехнолог Виталий Шкляров, а также Лилия Власова.