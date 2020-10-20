



И вдруг упомянул 73-летнюю Нину Багинскую, которая на протяжении десятилетий участвует в уличных акциях и всегда с бело-красно-белым флагом в руках, передает "Еврорадио"





"Вы смотрите только Нину Багинскую не забирайте с площадей, — говорил Лукашенко. — Если Нину Багинскую забрать, оппозиции не будет. Некому будет ходить... Я помню ещё Нину Багинскую, в шутку говорю, в "службе безопасности Позняка" работала... Ну, молодец. Она-убеждённый человек. Ну, что ты здесь скажешь: она убеждённый человек. Да, её взгляды кардинально расходятся с нашими. Но это убеждённый человек, и её ни в коем случае нельзя забирать с улицы. Потому что декорации исчезнут".





Нина Багинская — один из символов белорусских протестов. Она — пример несокрушимости, незыблемости. Неслучайно Александр Лукашенко решил пошутить именно так.