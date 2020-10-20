В Брюсселе заявили, что Лукашенко осталось недолго ждать

Жозеп Боррель / Reuters





Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. 20 октября он выступил на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе, сообщает ТАСС





"Совет ЕС дал зеленый свет для подготовки нового санкционного списка, в который войдет Лукашенко, — говорил Боррель. — Техническая работа началась сразу же после заседания Совета и завершится быстро".





Ранее в "черный список" ЕС попали четыре десятка официальных лиц из Беларуси, ответственных за фальсификацию итогов президентских выборов и за насилие против мирных протестующих. Брюссель сначала не включал в него Александра Лукашенко, оставляя возможность для контактов с ним.