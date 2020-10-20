Социолог: Ни "радикализации", ни "сдувания" протестов нет
Государственная пропаганда уже не одну неделю рассказывает белорусам о том, как "сдуваются" акции протеста. А представители так называемых силовых структур доказывают, что на улицы в последнее время выходят исключительно безработные и другие уголовные субъекты. Ну и о том, что протесты "заметно радикализируются".
Кто на самом деле выходит протестовать и радикализируются ли протесты? Возможна ли победа, если действовать исключительно мирным путем? В интервью "Еврорадио" рассуждает бывший руководитель Института социологии НАН, социолог Геннадий Коршунов.
18:46 20/10/2020
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