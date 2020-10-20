Социолог: Ни "радикализации", ни "сдувания" протестов нет

Государственная пропаганда уже не одну неделю рассказывает белорусам о том, как "сдуваются" акции протеста. А представители так называемых силовых структур доказывают, что на улицы в последнее время выходят исключительно безработные и другие уголовные субъекты. Ну и о том, что протесты "заметно радикализируются".