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Социолог: Ни "радикализации", ни "сдувания" протестов нет

Государственная пропаганда уже не одну неделю рассказывает белорусам о том, как "сдуваются" акции протеста. А представители так называемых силовых структур доказывают, что на улицы в последнее время выходят исключительно безработные и другие уголовные субъекты. Ну и о том, что протесты "заметно радикализируются".


Кто на самом деле выходит протестовать и радикализируются ли протесты? Возможна ли победа, если действовать исключительно мирным путем? В интервью "Еврорадио" рассуждает бывший руководитель Института социологии НАН, социолог Геннадий Коршунов.
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