



"Ультиматум Тихановской – неоднозначная затея. Ясно, что Лукашенко не будет его выполнять, а значит команде Светланы и работающим в координации с ними телеграм-каналам придется выполнять свою часть ультиматума – инициировать какой-то новый всплеск протестов и забастовок.





С одной стороны, с середины августа и до сих пор лидеры оппозиции не влияли на протест. Связь всегда была обратная: сила протеста питает оппозицию и определяет ее вес, но не наоборот. Подстегнуть протесты могла (и может) своими действиями власть, но не призывы из Вильнюса или Варшавы.





Я не вижу причин, чтобы ситуация сложилась иначе сейчас. Уличный протест меняет форму, децентрализуется, массовость воскресных акций медленно, но снижается. Появляются новые форматы – пенсионеры, студенты, дворы – и инфраструктура фондов солидарности. Но нет восходящей волны, которую можно было бы оседлать и подстегнуть внешним «давай-давай».





Поэтому есть немалая вероятность, что 26 октября мало что изменится, и слова Тихановской отныне будут воспринимать через призму «ага, да-да, ты уже выставляла ультиматум». Не то, чтобы это в два дня сдует протест, но снизит вес команды Тихановской почти наверняка.





С другой стороны, логика хода понятна – лидерам оппозиции нужно ломать динамику тупика, в который зашла ситуация. Команда Тихановской и телеграм-сообщество понимают, что, если пустить процесс на самотек, время и зима начнет работать не в их пользу. По крайней мере, на короткой дистанции (на длинной – власть в куда большем тупике).





Сил физически победить власть на улице у оппозиции нет. Надежда протеста в другом. Как я и писал в начале мая, при такой асимметрии сил, самый верный ход недовольных – создавать для власти постоянный политический стресс, который увеличивает вероятность ее ошибок. На них власть, как показал 2020 год, более чем способна.





Ультиматум - именно про это, про создание новых поводов для стресса и ошибок. Это рискованный, может даже авантюрный ход, но его логика полностью укладывается в то, что происходило последние полгода.





Бабарико и Тихановский тоже шли на выборы без шансов, что Ермошина объявит их победителями. Зато не пустив их на выборы и дав 80% Лукашенко, она запустила 9-11 августа. Люди, выходившие на акции в эти дни, тоже не ставили палатки и не штурмовали дворцы. Они дали власти споткнуться на насилии и пытках, которые запустили марши на сотни тысяч.





Ультиматум, как и любое другое обострение, сам по себе не заставит Лукашенко уйти. Но он действует на нервы, а значит повышает вероятность нового хождения по граблям", - написал Шрайбман в своем телеграм-канале.