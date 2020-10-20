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Лукашенко снова пугает чиновников: Что будет с вами без меня? Порвут на куски

Лукашенко во время новых назначений в очередной раз заявил, что новая власть "порвет на куски" нынешних чиновников.


В частности, он снова пытался убедить себя и окружающих, что якобы не держится за власть посиневшими пальцами, потому что вопрос, дескать, не в нем.

"Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня? Может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних, на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски", заявил Лукашенко.
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