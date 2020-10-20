– Политзаключенных один за одним отпускают на свободу. Почему, на ваш взгляд?





– Разные причины и разные истории. Прежде всего, Лукашенко пытается продемонстрировать какой-то прогресс в начатом им диалоге в тюрьме. Пытается показать себя более мягким, чтобы и предстоящие акции протеста были более мягкими.





А, например, освобождение из СИЗО господина Шклярова – это результат сильного давления из вне: прежде всего, Соединенных Штатов.





– Воскресенский рассказал, что на встрече в СИЗО КГБ Тихановский кричал на Лукашенко, требовал отпустить его, обращался к Лукашенко на «ты». Что думаете о поведении блогера?





– Эти действия характеризуют Сергея как человека, который, как минимум, умеет держать удар и способен постоять за себя. Напомню, что после встречи он попросил супругу Светлану быть «пожестче».





Думаю, Лукашенко такого поведения от Тихановского не ожидал. Вспомните его растерянный вид, когда он приезжал на МЗКТ с желанием урезонить протестные настроения, а ему в лицо кричали «Уходи!» Для Лукашенко это, конечно, был удар.





После этого начали организовывать клоунады встреч с трудовыми коллективами, где ему высказывали обожание.





Вместе с тем Лукашенко злопамятный человек. Так что посмотрим, что будет происходить в судьбе Тихановского дальше.





Для меня именно его освобождение из тюрьмы будет реальным показателем того, что прогресс в общении между властью и оппозицией существует.





– Воскресенский сказал, что в отличие от многих Бабарико не говорил с Лукашенко на эмоциях. Отпустят ли банкира под домашний арест?





– Думаю отпустят, но не потому, что он говорил не резко. Мне представляется, что у кремлевских кураторов Лукашенко есть своя особая папка с перечислением фамилий, которых они будут опекать и оберегать. Думаю, Бабарико один из тех, чья фамилия записана в этой папке.

Во всей этой истории очень странно выглядит посредничество господина Воскресенского.

Лично с ним не знаком, но косвенно знаю его с 2006 года. Это довольно мутная политическая персона, которая, с моей точки зрения, давно и надежно служит режиму.





Он был в партии, которая теперь известна под названием «Справедливый мир». Затем, вопреки партийным решениям, по-моему, каким-то образом попал в команду Козулина. В 2011-м он уже был на инаугурации Лукашенко.





Политической последовательности у этого человека не было. В партии «Справедливый мир» его окрестили проходимцем. С тех пор Воскресенский появляется в нужное время и нужном месте для режима. Я этому человеку не доверяю.





– Воскресенский рассказал, что Лукашенко дал слово политзаключенным: это его последний президентский срок.





– Я Лукашенко не верю с момента, когда с ним познакомился в 1990 году. Я был народным депутатом СССР, присутствовал на сессиях Верховного Совета БССР. В июле 1990-го Лукашенко неожиданно позвонил мне, попросил организовать встречи с трудовыми коллективами в Гомеле.





Наедине «по секрету» рассказал мне: после того, как на съезде народных депутатов СССР Горбачева избрали президентом, в Верховном Совете БССР возникла аналогичная мысль.





Лукашенко сказал: Кебич предлагает мне быть вице-президентом, а я считаю, что готов быть президентом. Я посмеялся такому чудачеству. В то время я не то, что видел, а чувствовал непорядочность его поведения.





Когда шла президентская кампания в 1994 году, будучи заместителем председателя Гомельского горсовета, я сделал заявление: если изберут Лукашенко – уйду в отставку.





После выборов Лукашенко предлагал мне должности, его соратники уговаривали присоединиться к его команде, но в декабре 1994 года на сессии Гомельского горсовета в присутствии главы государства я публично подал в отставку.





Ни одному слову Лукашенко никогда верить нельзя.