По иску ГУБОПиК МВД суд Центрального района Минска признал телеграм-канал NEXTA-Live и логотип (цифровой водяной знак) NEXTA "экстремистскими". То есть теперь фото и видео под логотипом NEXTA распространять в СМИ запрещено.





Министерству информации поручено включить телеграм-канал "NEXTA Live" и логотип канала в специальный список экстремистских материалов. Также ведомство должно «принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте».





Суд решил, что посты NEXTA Live с 9 по 11 августа 2020 года «содержат признаки экстремистской деятельности». Речь об организации и публичных призывах к массовым беспорядкам.





Телеграмм-канал уже отреагировал на это решение: "Что характерно, экстремистами нас признали по требованию карпенковских ГУБОПиКовцев. Тех самых, которые без знаков отличия бегают по Минску, избивая мирных людей, громят машины и витрины, которые попадаются им на пути", написал канал.



"Мы бы рады перевернуть эту страницу, но так как мы работаем строго в рамках белорусского законодательства, будем сейчас думать над ребрендингом", - отмечает канал.



