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Студенты БрГТУ вышли на акцию солидарности с уволенным ректором

20 октября студенты Брестского государственного технического университета вышли на акцию солидарности с теперь уже бывшим ректором Александром Драганом

Студенты собрались перед входом в главный корпус вуза на большой перемене в 12.50. Их было около 150 человек - это те, кто не побоялся выйти, сообщает «Брестская газета» в своем телеграм-канале.


Акция продолжалась полчаса. Перед тем как разойтись, ее участники пять минут аплодировали. «Мы хотим, чтобы нас заметила администрация», — сказала одна из девушек.

Как сообщалось, 20 октября Лукашенко назначил новых ректоров трех белорусских вузов: БГУК, МГЛУ, БрГТУ. Руководителем Брестского технического университета назначен бывший проректор БНТУ Александр Баханович.
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