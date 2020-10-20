Студенты БрГТУ вышли на акцию солидарности с уволенным ректором

Студенты собрались перед входом в главный корпус вуза на большой перемене в 12.50. Их было около 150 человек - это те, кто не побоялся выйти, сообщает «Брестская газета» в своем телеграм-канале.









Акция продолжалась полчаса. Перед тем как разойтись, ее участники пять минут аплодировали. «Мы хотим, чтобы нас заметила администрация», — сказала одна из девушек.





Как сообщалось, 20 октября Лукашенко назначил новых ректоров трех белорусских вузов: БГУК, МГЛУ, БрГТУ. Руководителем Брестского технического университета назначен бывший проректор БНТУ Александр Баханович.







