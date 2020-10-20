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Моя твоя больше не понимать: контакты между официальным Минском и ЕС остановлены

На прошедшей неделе контакты официального Минска со странами Запада практически отсутствовали. Европейский союз готовит второй пакет санкций.

Моя твоя больше не понимать: контакты между официальным Минском и ЕС остановлены
После телефонного разговора министра Макея с главой европейской дипломатии Жузепом Боррелем 9 октября политические контакты стран Запада с беларуским руководством прекратились. По крайней мере, открытые источники не сообщают о таких контактах.

12 октября Совет Европейского союза принял очередное заявление по Беларуси, в котором говорится о готовности ЕС принять дальнейшие ограничительные меры в отношении предприятий и высокопоставленных должностных лиц, в том числе – Александра Лукашенко, если ситуация в стране не улучшится. 

Как позже стало известно, инициатором включения Лукашенко в санкционный список стал МИД Германии.

13 октября стало известно о том, что Швейцария присоединилась к ранее введённым Евросоюзом санкциям в отношении 40 беларуских официальных лиц.

15 октября во время пресс-конференции госсекретарь США Майкл Помпео упомянул Беларусь. Он выразил поддержку беларускому народу, «который продолжает призывать беларуское руководство к ответу за ущемление демократии», а также в очередной раз потребовал освободить американского гражданина Виталия Шклярова (накануне он был отпущен из СИЗО КГБ под домашний арест - прим. БП)


На прошедшей неделе продолжилась дипломатическая активность Светланы Тихановской. В частности, она встретилась с главами внешнеполитических ведомств стран Балтии и Канады. В ходе встречи речь шла о «народном ультиматуме», санкциях ЕС и поддержке гражданского общества в Беларуси.

На неделе также состоялись четвертые за последние два месяца слушания в Европарламенте о ситуации в Беларуси. В ходе слушаний представитель Европейской службы внешних действий Люк Девинь заявил о том, что для ЕС исключительно важным является мирное разрешение сложившейся в Беларуси ситуации. 

Он также сказал о намерении ЕС оказать существенную финансовую и иную поддержку Беларуси в случае демократических преобразований. В Европарламенте также обсудили способы привлечения к ответственности беларуских силовиков.
Денис Мельянцов, belarusinfocus
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