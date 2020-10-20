Тихановская объявила дедлайн силовикам





Политик озвучила, что Народный ультиматум – это шанс встать на сторону белорусов.





– Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого, – обратилась к силовикам Светлана Тихановская. – Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы. Не допустите этого. Ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления. Поголовной люстрации не будет.





В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал белорусам.





Тихановская отмечает, что до Народного ультиматума осталось 5 дней.