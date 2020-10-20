Андрей Бастунец: Идет целенаправленная охота на журналистов

Андрей Бастунец. – Взять хотя бы последний случай на Партизанском проспекте: сотрудники силовых органов пытались попасть в квартиру – им показалось, что оттуда велась съемка профессиональной камерой. – Сейчас уже очевидно, что по журналистам идет конкретная работа со стороны силовиков, особенно это касается фотографов и видеооператоров, – сказал « Народной Воле – Взять хотя бы последний случай на Партизанском проспекте: сотрудники силовых органов пытались попасть в квартиру – им показалось, что оттуда велась съемка профессиональной камерой.





БАЖ подсчитала, что в поствыборный период журналисты в общей сложности уже отсидели за решеткой 500 дней! Это очень характерная цифра.





Но, с другой стороны, всегда так было, что свобода слова, свобода выражения мнения расценивалась не только как фундаментальное право человека, но и как критерий соблюдения всех остальных прав человека.





Понятно, что, когда в стране повсеместно нарушаются права человека, наивно думать, что при этом не будут нарушаться права журналистов и права средств массовой информации. Мы уже не первый месяц наблюдаем блокировку сайтов, всевозможные препятствия для выхода и распространения независимых изданий, проблемы с аккредитацией зарубежных корреспондентов.





Это все показывает, до какой степени в принципе в Беларуси нарушаются права человека.