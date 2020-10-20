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Андрей Бастунец: Идет целенаправленная охота на журналистов

Журналистов задерживают и арестовывают на сутки целенаправленно, особенно это касается фотографов и видеооператоров, считает председатель Белорусской ассоциации журналистов юрист Андрей Бастунец.

Андрей Бастунец: Идет целенаправленная охота на журналистов
– Сейчас уже очевидно, что по журналистам идет конкретная работа со стороны силовиков, особенно это касается фотографов и видеооператоров, – сказал «Народной Воле» Андрей Бастунец. – Взять хотя бы последний случай на Партизанском проспекте: сотрудники силовых органов пытались попасть в квартиру – им показалось, что оттуда велась съемка профессиональной камерой.

БАЖ подсчитала, что в поствыборный период журналисты в общей сложности уже отсидели за решеткой 500 дней! Это очень характерная цифра.

Но, с другой стороны, всегда так было, что свобода слова, свобода выражения мнения расценивалась не только как фундаментальное право человека, но и как критерий соблюдения всех остальных прав человека. 

Понятно, что, когда в стране повсеместно нарушаются права человека, наивно думать, что при этом не будут нарушаться права журналистов и права средств массовой информации. Мы уже не первый месяц наблюдаем блокировку сайтов, всевозможные препятствия для выхода и распространения независимых изданий, проблемы с аккредитацией зарубежных корреспондентов. 

Это все показывает, до какой степени в принципе в Беларуси нарушаются права человека.
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