



После встречи Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ, как и было обещано, некоторым участникам встречи изменили меру пресечения на домашний арест.





Уже находятся дома бывший соратник Виктора Бабарико Юрий Воскресенский, директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, адвокат Илья Салей. В понедельник стало известно, что из СИЗО вышли политтехнолог Виталий Шкляров и член Координационного совета Лилия Власова.





— Это игра, которую ведет лично Александр Лукашенко. Устами Воскресенского, который пошел на сотрудничество с властями, он провозглашает некоторые вещи, которые ему кажутся удобными и целесообразными в данный момент, — уверен политический обозреватель Александр Класковский.





Задачи этой игры он объяснил в экспресс-комментарии «Салідарнасці».





— По-видимому, сутью было купить лояльность знаковых политзаключенных в обмен на то, чтобы они призвали улицу к успокоению. Главное, что волнует Лукашенко на сегодняшний день — это уличные протесты.





Но тот факт, что официальные источники почти ничего не смогли дать с этой более чем четырехчасовой встречи, говорит о том, что, видимо, разговор шел далеко не в лицеприятных тонах и не в том ключе, как хотел того Лукашенко.





Через адвокатов тот же Виктор Бабарико дал понять, что никакого диалога не было, был просто обмен мнениями. Очевидно, что Бабарико не пошел на условия, которые были сформулированы при этой встрече.





Также просочились сведения о том, что Тихановский вел себя довольно резко, поэтому, видимо, игра зависла. И пока Лукашенко раздумывает, как быть дальше, поскольку освобождение было анонсировано. Решено продемонстрировать добрую волю вождя через выпуск из-за решетки некоторых участников встречи, которые не являются главными фигурами, — сказал политический обозреватель.





При этом Класковский не склонен переоценивать освобождение, вследствие которого «режим ничего не теряет». По мнению собеседника, все отпущенные из СИЗО «в контексте этой игры — не самые важные персонажи» и их мера пресечения может быть снова изменена в любой момент.





Более того, Класковский перечислил факторы, которые могут повлиять на освобождение и других участников встречи.





— Хоть давление Запада пока не имеет решающего значения, тем не менее, большие начальники стали прикидывать, во сколько обойдутся «эти разбитые горшки» в отношениях с Европой. Очевидно, что режи стал просчитывать последствия прекращения финансового сотрудничества с Беларусью, которое будет бить по экономике, по инвестициям.





Но гораздо сильнее на Лукашенко давит Москва. Судя по всему, в Сочи шел разговор и на эту тему репрессий, и на тему политзаключенных, и, возможно, даже на тему Виктора Бабарико.





С учетом всех этих факторов, можно предположить, что и далее будут выпускать менее значимых персонажей, чтобы как-то продемонстрировать добрую волю белорусского руководства, чтобы был козырь для той же Москвы.





Могут отпустить тех же топ-менеджеров Белгазпромбанка, предсказуемым оказался выпуск из СИЗО Лилии Власовой, которая вошла в Координационный совет, но, по-моему, ничего там сделать не успела, — полагает политический обозреватель.