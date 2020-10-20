Николай Карпенков





«Это заявление вызывает несколько вопросов к полковнику Карпенкову.





Николай Николаевич, пожалуйста, подумайте:





1.Если у демонстрантов ножи, заточки, металлические пруты, дубинки, металлические трубы и они вдобавок подогреты «где-то наркотиками», «где-то алкоголем», а еще и «подпитаны денсредствами», отчего вот уже 11 недель кряду протестные акции белорусов проходят исключительно мирно? Это же вы, силовики, стреляете в безоружных соотечественников резиновыми пулями, это же вы, силовики, швыряете в безоружных демонстрантов светошумовые гранаты, это после ваших (в униформе и в штатском) избиений люди остаются калеками и инвалидами. Так с какой стороны «сформированы команды боевичков»?





2. Если после двух с половиной месяцев, после стрельбы, тюрем, избиений, неправедных судов, на которых люди лишены юридической защиты, на улицы по-прежнему выходят десятки тысяч «уличных бандитов», правомерен вопрос: откуда они взялись? Когда к нам забросили 33 «боевика» из России, вы их быстро вычислили и нейтрализовали, а потом вернули в Россию. Откуда возникли десятки тысяч «уличных бандитов»? Когда в них успели превратиться добропорядочные «айтишники», бизнесмены, пенсионеры, инвалиды, врачи, архитекторы, спортсмены топ-класса? Кто этому способствовал, кто создал для этого условия? Ведь все мы и вы 26 лет вместе живем в одной стране под руководством одного президента.





И, кстати, полковник, не наговаривайте на себя, ведь Вы шесть лет руководите Управлением по борьбе с оргпреступностью. Как Вы просмотрели подготовку такого количества «уличных бандитов», которые ничего не громят, не жгут, не разрушают?» – написал Тасман в своем Facebook.