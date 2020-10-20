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Интенсивность боев на юге Нагорного Карабаха снизилась

Интенсивность боев на южном направлении Нагорного Карабаха снизилась, сообщил пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян.



Арцрун Ованнисян отметил, что на южном направлении сегодня продолжаются ожесточенные бои. На данный момент накал сражений несколько снизился. Позиционных изменений не было. Также он сообщил о нескольких атаках на севере, после чего азербайджанские войска были отброшены.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в обострении ситуации. Минобороны Азербайджана заявило о том, что армянская сторона первая открыла огонь, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

Военное положение введено в Армении и НКР, впервые была объявлена всеобщая мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации. Ереван и Баку с 00:00 18 октября (23:00 по минскому времени 17 октября) объявили перемирие. Но уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
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