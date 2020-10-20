Отдохните, судьи! В Беларуси система готова для возрождения «троек»

В понедельник в Минске четырех независимых журналистов отправили «на сутки». Именно отправили, поскольку назвать это судом язык не поворачивается. В принципе, система уже готова для того, чтобы возродить забытые «тройки».

Очередными «злодеями», желающими развалить страну, стали журналисты газеты «Беларусы и рынок» Артем Майоров, портала tut.by и агентства Белапан Всеволод Зарубин и Вадим Замировский, портала onliner Дарья Спевак.





За последние два месяца только в Минске было вынесено более 3 тысяч приговоров по административным судам, связанными с протестами. Известно лишь об одном беспрецедентном случае оправдания. Таким образом, процент оправдания составляет всего 0,03%. А отмененных судебных решений вообще нет.





Для сравнения средний процент оправдательных решений по всей судебной системе Беларуси в 2019 году составил 0,3%, а средний процент отмененных судебных постановлений находится в районе 1,9%. Это очень и очень низкие показатели, в мире они в разы больше. Но даже здесь мы сумели установить новый рекорд для Беларуси. И не абы какой рекорд - переплюнули самих себя родимых в десятки раз!





Комментируя назначенные сутки для Всеволода Зарубина и Вадима Замировского, главный редактор портала tut.by Марина Золотова спросила: «Зачем вообще нужен такой суд?».





И действительно зачем? Более 3 тысяч дел за два месяца. И это без учета обычной судебной текучки.





Согласно данным Верховного суда, сейчас нагрузка на одного судью общей юрисдикции в целом по стране составляет более 73 дел в месяц. В Минске этот показатель значительно выше. Это ведь очень и очень много.





Кто-то даже скажет: «Как же тяжело им!». Ну да, тяжело работать на таком конвейере. Для совести тяжело. Большинство людей такого просто не в состоянии вынести.





Вот есть видео, где отчетливо видно, что журналисты не сопротивляются сотрудникам милиции – в любом суде это убойное доказательство невиновности, но только не в белорусском. Есть видео, как журналисты исполняют свои служебные, а вовсе не участвуют в акции протеста – это опять же не доказательство для белорусского суда. Здесь речь даже не о презумпции невиновности – о ней в Беларуси давно забыли. Речь об отсутствии правосудия как такового. Когда решения выносятся вопреки не просто убойным доказательствам, нормам права, но и здравому смыслу.





Как после такого можно спокойно спать? Или у судей, как у убийц, муки совести только после первой жертвы, а когда они идут по конвейеру, совесть примолкает?





Допустим, совесть действительно после десятой или сотой жертвы атрофировалась, но ведь судьям все равно физически сложно такую нагрузку тащить. И самое главное, что смысла в этом нет никакого. Зачем устраивать какое-то непонятное представление с плохими актерами, когда все зрители в один голос, как Станиславский кричат: «Не верю!». Может лучше будет, если распустить такой бездарный театр? Зачем устраивать суд, разыгрывать очередную драму, борьбу между правдой и ложью, когда финал пьесы известен всем заранее?





Как сказала Марина Золотова, «зачем нужен такой суд»? Действительно, зачем? Никто в стране даже не удивится, если при каждом РУВД создать «тройки» в погонах, которые быстро, без лишней волокиты, будут определять сколько суток назначить каждому из задержанных на акциях протеста. Это будет вполне закономерным этапом развития «демократии» в стране. Система к этому давно созрела. Людям, которых эта система каждый день переезжает, по большому счету тоже безразлично, кто сутки определяет: тройка в погонах или судья. Итог ведь все равно один. И адвокаты давно признали, что их дипломы и опыт в нынешнем бесправовом поле полностью обесценены.





Сотрудникам милиции тоже не в напряг. Какая разница, протоколы писать или приговоры, ведь все равно один быстро перетекает в другой. Это какая экономия получится для бюджета, если устранить лишнее звено, удалить, как воспалившийся аппендикс.



