Основатель «Сильных новостей» о том, как мы оказались нацией, которая намного переросла тех, кто нами фактически управляют.

«Вне зависимости от того, чем закончится этот год и от того, когда у нас изменится власть (скоро), 2020-й год, который все ругают, уже стал судьбоносным в истории нашей страны, — пишет Петр Кузнецов.





Сначала была эпопея с коронавирусом. Поведение властей и позиция руководителя насмешили весь мир и выставили их юродивыми. В то же время белорусское общество, объединившись и самоорганизовавшись, показало настолько мощный потенциал, что буквально все прониклись к белорусам уважением.





Потом была эпопея с президентскими выборами. Та же власть провела их так, что у всего мира это вызвало недоумение — без наблюдателей, комиссий, подсчета голосов. На логичные протесты отреагировала самыми натуральными зверствами, что уже, в свою очередь, вызвало у всех возмущение.





Белорусы же, вновь сплотившись и самоорганизовавшись, показали чудеса цивилизованности, выдержки, воли и разума, не поддавшись на провокации, не скатившись к силовым действиям, не допустив крови. И вызвали у всего мира вдобавок к уже существующему уважению, еще и самое неподдельное восхищение.





Мы оказались нацией, которая намного переросла тех, кто нами фактически управляют. На много голов. Сейчас это видит и весь мир, и мы сами.





«Занімай, Беларусь маладая мая





Свой пачэсны пасад між народамі», — писал в свое время классик, и мы прямо сейчас именно это и делаем: своими руками, ногами, мозгами и своей моралью.





Белорусы много лет страдали от недооцененности, первоисточником которой были мы сами. Нас в мире не так знали, чтобы давать нам оценки, но сами мы очень любили (и еще кое-где продолжаем любить) называть себя трусливыми и "толерантными" (в самом плохом смысле), сетовать на незрелость общества, считать себя экономическим и политическим придатком империи, страной с низким международным и человеческим потенциалом. Набор комплексов, которые мы ретранслировали вовне. И которые очень любил и любит стимулировать правитель даже на уровне риторики про "народец", "клочок земли", "городишки".





Но на самом деле, мы — большой народ, который по численности не уступает шведам, о которых никто не скажет плохого слова. С огромным человеческим и интеллектуальным потенциалом, имеющий своего Нобелевского лауреата, дающий миру топовых айтишников. Имеем природные ископаемые, географическое положение, в котором находятся ключи как от дороги на Москву, так и на Варшаву. Имеющий огромную и героическую историю.





Мы — нация, которая может и должна, во-первых, жить с высоко поднятой головой и, во-вторых, играть серьезную внешнеполитическую роль.





Ни того, ни другого у нас до сих пор не было, потому что нами руководили люди, для которых понятие «высоко поднятая голова» в отношении народа — пустой звук и актуально лишь для «ненаклоняемого», а нашу роль в мире сводилась к грызне с западными странами и в постоянных попытках в очередной раз «развести» Москву.





Сегодня эта дурацкая эпоха, этот исторический казус подходят к концу. Мы созрели и дозрели для того, чтобы быть теми, кто мы есть — классными, крутыми и невероятными, которые построят для себя и своих детей классную, крутую и невероятную страну.





Как бы люди ни пытались затормозить историю, это еще не получилось ни у кого. А, значит, все изменится к лучшему. И очень скоро».



