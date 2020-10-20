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Пётр Кузнецов: Белорусы показали чудеса и переросли тех, кто нами фактически управляет

В течение этого года Беларусь буквально не выпадала из топа ленты мировых новостей, и происходило это, и происходит, очень интересным образом.

Пётр Кузнецов: Белорусы показали чудеса и переросли тех, кто нами фактически управляет
Фото: Reuters
Основатель «Сильных новостей» о том, как мы оказались нацией, которая намного переросла тех, кто нами фактически управляют.
«Вне зависимости от того, чем закончится этот год и от того, когда у нас изменится власть (скоро), 2020-й год, который все ругают, уже стал судьбоносным в истории нашей страны, — пишет Петр Кузнецов.

Сначала была эпопея с коронавирусом. Поведение властей и позиция руководителя насмешили весь мир и выставили их юродивыми. В то же время белорусское общество, объединившись и самоорганизовавшись, показало настолько мощный потенциал, что буквально все прониклись к белорусам уважением.

Потом была эпопея с президентскими выборами. Та же власть провела их так, что у всего мира это вызвало недоумение — без наблюдателей, комиссий, подсчета голосов. На логичные протесты отреагировала самыми натуральными зверствами, что уже, в свою очередь, вызвало у всех возмущение.

Белорусы же, вновь сплотившись и самоорганизовавшись, показали чудеса цивилизованности, выдержки, воли и разума, не поддавшись на провокации, не скатившись к силовым действиям, не допустив крови. И вызвали у всего мира вдобавок к уже существующему уважению, еще и самое неподдельное восхищение.

Мы оказались нацией, которая намного переросла тех, кто нами фактически управляют. На много голов. Сейчас это видит и весь мир, и мы сами.

«Занімай, Беларусь маладая мая

Свой пачэсны пасад між народамі», —  писал в свое время классик, и мы прямо сейчас именно это и делаем: своими руками, ногами, мозгами и своей моралью.

Белорусы много лет страдали от недооцененности, первоисточником которой были мы сами. Нас в мире не так знали, чтобы давать нам оценки, но сами мы очень любили (и еще кое-где продолжаем любить) называть себя трусливыми и "толерантными" (в самом плохом смысле), сетовать на незрелость общества, считать себя экономическим и политическим придатком империи, страной с низким международным и человеческим потенциалом. Набор комплексов, которые мы ретранслировали вовне. И которые очень любил и любит стимулировать правитель даже на уровне риторики про "народец", "клочок земли", "городишки".

Но на самом деле, мы — большой народ, который по численности не уступает шведам, о которых никто не скажет плохого слова. С огромным человеческим и интеллектуальным потенциалом, имеющий своего Нобелевского лауреата, дающий миру топовых айтишников. Имеем природные ископаемые, географическое положение, в котором находятся ключи как от дороги на Москву, так и на Варшаву. Имеющий огромную и героическую историю.

Мы — нация, которая может и должна, во-первых, жить с высоко поднятой головой и, во-вторых, играть серьезную внешнеполитическую роль.

Ни того, ни другого у нас до сих пор не было, потому что нами руководили люди, для которых понятие «высоко поднятая голова» в отношении народа — пустой звук и актуально лишь для «ненаклоняемого», а нашу роль в мире сводилась к грызне с западными странами и в постоянных попытках в очередной раз «развести» Москву.

Сегодня эта дурацкая эпоха, этот исторический казус подходят к концу. Мы созрели и дозрели для того, чтобы быть теми, кто мы есть — классными, крутыми и невероятными, которые построят для себя и своих детей классную, крутую и невероятную страну.

Как бы люди ни пытались затормозить историю, это еще не получилось ни у кого. А, значит, все изменится к лучшему. И очень скоро».
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