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Фотофакт: Людей на провластный митинг пенсионеров собирали в дворике тюремного изолятора

В понедельник в Минск на провластный митинг пенсионеров привезли людей со всей Беларуси. Власть пытается "догнать" протестующих, потому что протестные митинги пенсионеров с каждым понедельником становятся все больше.

Но...казус. 

На провластную акцию свозили людей со всей Беларуси. Они выходили из автобусов "Гомельавтотранс", "Могилевавтотранс" и т.п. Точки сбора провластных пенсионеров были разными. Однако часть участников митинга в поддержку действующих властей вообще была замечены во внутреннем дворе тюрьмы на Володарского. Надо было сразу в камеры - раз им так нравится жить в несвободе!
"Белорусский партизан"
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