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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Голос: 99% опрошенных высказались против внесения поправок в Конституцию по сценарию властей

В течение 6 дней участие в голосовании, анонсированном платформой «Голос», приняли 460 тыс. человек. 99% из них высказались против анонсированной властями конституционной реформы.



«Сотни тысяч голосов белорусов доказывают, что гражданское общество Беларуси отказывается играть по правилам нелегитимных властей. Главный закон страны может быть изменен только после новых честных выборов», - подчеркивается в сообщении «Голоса».

«Вместе с тем, народные предложения о новой Конституции Беларуси, высказанные в голосовании, будут учтены независимой экспертной группой, которая в партнёрстве со штабом Светланы Тихановской разрабатывает пакет поправок в Конституцию и новый Избирательный кодекс Беларуси», - отмечается в сообщении.
"Белорусский партизан"
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