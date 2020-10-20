







«Сотни тысяч голосов белорусов доказывают, что гражданское общество Беларуси отказывается играть по правилам нелегитимных властей. Главный закон страны может быть изменен только после новых честных выборов», - подчеркивается в сообщении «Голоса».





«Вместе с тем, народные предложения о новой Конституции Беларуси, высказанные в голосовании, будут учтены независимой экспертной группой, которая в партнёрстве со штабом Светланы Тихановской разрабатывает пакет поправок в Конституцию и новый Избирательный кодекс Беларуси», - отмечается в сообщении.