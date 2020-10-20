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Адвокат Бабарико: «Сейчас мы видим множество законных аргументов за прекращение уголовного преследования»

Дмитрий Лаевский заявил, что обвинение расходится с требованиями к законности, которые Лукашенко озвучил на совещании в прошлом году.

Адвокат Бабарико: «Сейчас мы видим множество законных аргументов за прекращение уголовного преследования»
Адвокаты экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Александр Пыльченко и Дмитрий Лаевский направили в КГБ ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении подзащитного по всем предъявленным ему обвинениям. Они объяснили, что в обвинении не описаны признаки инкриминируемых составов преступлений, а также действия и факты, на которых обвинение основывается. Об этом они рассказали TUT.BY.

Утром 16 октября Александр Пыльченко и Дмитрий Лаевский согласовали с Виктором Бабарико в СИЗО вопросы, связанные с ходатайством, а затем направили документ в КГБ. Они успели сделать это до того, как Минюст лишил адвокатской лицензии Александра Пыльченко. Из-за подписки о неразглашении данных следствия защитники не могут раскрыть содержание предъявленного Виктору Бабарико обвинения.

 «Мы аргументировали отсутствие оснований для уголовного преследования по каждой из выдвинутых в обвинении статей Уголовного кодекса. Большое внимание уделили тому, что в обвинении не описаны признаки инкриминируемых составов преступлений, не указывается, какие конкретно действия вменяются в вину и на каких фактах обвинение основывается. Это все расходится с требованиями УПК, согласно которому в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого должно быть описание инкриминируемого преступления с указанием времени, места, способа совершения и других обстоятельств. Если какие-то сведения должны быть указаны в силу закона, но не указаны, то это свидетельствует о том, что такие сведения не установлены, что само по себе ставит под сомнение наличие признаков преступления», — объяснил Дмитрий Лаевский.

Он приводит в пример следующую ситуацию: если человека обвиняют в экономическом преступлении и утверждают, что он не выполнял обязанности в сфере налогообложения, то в обвинении должны быть указаны конкретные правовые нормы — пункты, части статей и др. Если человека обвиняют в коррупционном преступлении, то при предъявлении обвинения должно быть указано, кто, кому, когда, сколько, за что именно и так далее.
 «Подобного мы по обвинению Виктора Дмитриевича не наблюдаем. И это я даже не говорю о том, что каждый факт обвинения должен еще и быть доказан, то есть подтвержден допустимыми, достоверными и достаточными доказательствами», — рассказал Дмитрий Лаевский.


Он отмечает, что Виктору Бабарико ни до ареста, ни после не предъявляли никаких актов проверок — налоговых и других. С момента задержания прошло уже четыре месяца. Поэтому вопрос, на чем основано обвинение, адвокат считает риторическим.

Также Дмитрий Лаевский ссылается на некоторые тезисы, подходы, требования к законности уголовного преследования и оценке доказательств, которые Александр Лукашенко озвучил на большом совещании с правоохранительными органами в прошлом году.

«На этом совещании было подвергнуто критике, что порой обвинение строится лишь на чьих-то сбивчивых воспоминаниях, при этом конкретный факт получения взятки отсутствует, человек не задерживался с поличным, нет никаких видео- и аудиофиксаций, и, соответственно, в такой ситуации человек не застрахован от оговора, всяческих фальсификаций. И фактически была обозначена недопустимость такого уголовного преследования, которое не подкреплено железобетонными доказательствами. Так что в данном деле защитой Виктора Бабарико, помимо всего прочего, также ставится вопрос и о применении этих подходов к оценке достаточности доказательственной базы, которая не может быть достаточной, ведь мы знаем, что Виктор Бабарико не задерживался при совершении каких-либо преступлений и до ареста в принципе в его адрес не поступало никаких претензий от правоохранительных органов. Сейчас мы видим множество законных аргументов за прекращение уголовного преследования», — считает Дмитрий Лаевский.
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