США обвинили шестерых офицеров ГРУ в хакерских атаках на американские компании и Олимпиаду-2018
Министерство юстиции США предъявило шести россиянам обвинения в кибератаках в США, Франции, Украине и Южной Корее. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на заявление помощника генпрокурора США по национальной безопасности Джона Демерса.
Фото: Reuters
Предполагаемые офицеры ГРУ России, по данным Минюста США, причастны к хакерским атакам против компаний в США, энергетической системы Украины, организаторов зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 году и против участников президентских выборов 2017 года во Франции.
Представители Великобритании, в свою очередь, заявили, что хакеры ГРУ провели атаки, пытаясь сорвать Олимпиаду в Токио, которую планировали провести в 2020 году, но отложили из-за пандемии коронавируса, пишет Reuters.
По данным властей США и Великобритании, за атаками стоит воинская часть 74 455 — подразделение ГРУ России. В число обвиняемых вошли Юрий Сергеевич Андриенко, Сергей Владимирович Детистов, Павел Валерьевич Фролов, Анатолий Сергеевич Ковалев, Артем Валерьевич Очиченко и Петр Николаевич Плискин. Их имена и фотографии показали на пресс-конференции Минюста США.
"Медуза"
21:44 19/10/2020
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