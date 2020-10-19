Брест: Бывшая чиновница получила 15 суток за участие в акции протеста

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Бывшая сотрудница Брестского горисполкома Виктория Драгобецкая арестована на 15 суток за участие в акции протеста. Вместе с ней арестован и её супруг Дмитрий Лазарчук, сообщает БЕЛАПАН.





19 октября суд Ленинского района Бреста рассмотрел материалы их дел по части 1 статьи 23.34 КоАП.