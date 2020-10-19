



"Координационный совет (КС) Беларуси - важный институт оппозиции, способный поддерживать диалог, ведущий к новым, демократическим выборам", - сказал Науседа в понедельник на встрече с председателем Национального совета Швейцарии Изабель Море.





Глава Литвы подчеркнул, что "судьбу Беларуси должна выстраивать исключительно воля белорусского народа".





Как сообщает президентский офис, во время встречи Науседа выразил опасения в связи с тем, что политика России остается важным фактором, не позволяющим Беларуси суверенно принимать решения о своем будущем.





"Литва приветствует решение Швейцарии присоединиться к санкциям ЕС в отношении высших должностных лиц Беларуси и, в свою очередь, также расширяет национальные санкции. Литва вместе с Латвией и Эстонией включила в список еще 100 человек", - говорится в сообщении.





Как отмечает президентский офис, с главой швейцарского парламента также обсуждались вопросы, связанные с Белорусской АЭС в Островце, укрепление литовско-швейцарского сотрудничества, борьба с климатическими изменениями, последствия пандемии коронавируса.





Как известно, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская после прошедших 9 августа выборов переехала в Литву. С ней встречались президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.