+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Президент Литвы заявил, что Коордсовет важен для диалога с властями Беларуси о перевыборах

Президент Литвы Гитанас Науседа считает Координационный совет важным органом для поддержания диалога с властями Беларуси с целью проведения новых президентских выборов в этой стране.


"Координационный совет (КС) Беларуси - важный институт оппозиции, способный поддерживать диалог, ведущий к новым, демократическим выборам", - сказал Науседа в понедельник на встрече с председателем Национального совета Швейцарии Изабель Море.

Глава Литвы подчеркнул, что "судьбу Беларуси должна выстраивать исключительно воля белорусского народа".

Как сообщает президентский офис, во время встречи Науседа выразил опасения в связи с тем, что политика России остается важным фактором, не позволяющим Беларуси суверенно принимать решения о своем будущем.

"Литва приветствует решение Швейцарии присоединиться к санкциям ЕС в отношении высших должностных лиц Беларуси и, в свою очередь, также расширяет национальные санкции. Литва вместе с Латвией и Эстонией включила в список еще 100 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечает президентский офис, с главой швейцарского парламента также обсуждались вопросы, связанные с Белорусской АЭС в Островце, укрепление литовско-швейцарского сотрудничества, борьба с климатическими изменениями, последствия пандемии коронавируса.

Как известно, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская после прошедших 9 августа выборов переехала в Литву. С ней встречались президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]