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Очередной приговор журналисту: Артем Майоров получил 15 суток ареста

Очередной приговор журналисту: сотрудник газеты "Белорусы и рынок" Артем Майоров получил 15 суток административного ареста.

Артем Майоров​

Он был задержан в воскресенье, когда в Минске проходил "Партизанский марш". Майорова признали виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновении милиционеру. В материалах дела были явные противоречия. Согласно одному из протоколов, в 14:30 18 октября он не подчинился требованию милиционера уйти с места, где "нарушался общественный порядок". Но согласно другому протоколу, в 14.00 он уже был задержан во время массового мероприятия!

Дело рассматривалось в суде Октябрьского района столицы. Судья Елена Живица не обратила внимания на упомянутые противоречия, передает "Еврорадио".
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