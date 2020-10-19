Очередной приговор журналисту: Артем Майоров получил 15 суток ареста

Артем Майоров​





Он был задержан в воскресенье, когда в Минске проходил "Партизанский марш". Майорова признали виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновении милиционеру. В материалах дела были явные противоречия. Согласно одному из протоколов, в 14:30 18 октября он не подчинился требованию милиционера уйти с места, где "нарушался общественный порядок". Но согласно другому протоколу, в 14.00 он уже был задержан во время массового мероприятия!



