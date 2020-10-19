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Адвокат: За Колесникову ходатайствовали очень известные люди

Защита Марии Колесниковой продолжает ходатайствовать перед следствием, чтобы ей изменили меру пресечения и отпустили из СИЗО, сообщила в понедельник ее адвокат Людмила Казак.


"Следствие отказало отпустить ее из СИЗО под поручительство. Хотя за Марию просили два очень известных в стране человека. Я не могу по определенным причинам пока назвать их фамилии. Это очень известные люди из мира спорта и искусства", – сообщила Sputnik адвокат политика.

По ее словам, защита обжаловала решение следствия.

"В настоящее время я готовлю еще одно ходатайство об изменении меры пресечения – теперь на домашний арест", – сказала Казак.

Очередной допрос

Отвечая на вопрос о том, как бы она восприняла новость, что Колесникову отпустили из СИЗО, как некоторых других фигурантов уголовных дел, которые присутствовали на встрече с президентом в СИЗО КГБ, адвокат сказала: "Мы бы только приветствовали".

Вместе с тем она отметила, что не стала бы связывать решения следствия по изменению меры пресечения ряду обвиняемых с тем, что они были на этой встрече.

Адвокат также рассказала, что на прошлой неделе следователи провели очередной допрос Колесниковой. "С момента задержания их было немного, этот был третий или четвертый", – уточнила собеседник агентства.

Она отказалась сообщить, о чем шла речь на допросе и каких эпизодов дела он казался, пояснив это тем, что следствие взяло с нее подписку о неразглашении.  


Дело Координационного совета

Генеральная прокуратура 19 августа возбудила уголовное дело по факту создания Координационного совета (КС). Речь идет о призывах к захвату власти.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", – заявили тогда в прокуратуре.

По данному делу, кроме Колесниковой, были задержаны еще два члена президиума Координационного совета – адвокаты Максим Знак и Илья Салей. Илья Салей уже переведен под "домашний арест".

Мария Колесникова, входившая в предвыборный штаб экс-банкира Виктора Бабарико и перешедшая позже в объединенный штаб Светланы Тихановской, была задержана 7 сентября. 

Она вместе с пресс-секретарем Антоном Родненковым и исполнительным секретарем Иваном Кравцовым находилась на границе Беларуси и Украины. Ее пытались выдворить из страны, но она демонтративно порвала свой паспорт.
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