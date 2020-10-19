



Сегодня же должны состояться суды над шахтерами Павлом Пученем и Сергеем Черкасовым.





Юрия Корзуна осудили 6 октября на 15 суток административного ареста за участие в "несанкционированном мероприятии". Его вместе с членами забастовочного комитета предприятия и еще десятками жителей Солигорска задержали 3 октября на мирной акции в городском парке.





Все получили разное наказание - от штрафов до ареста.





10 сентября Юрий Корзун отказался подниматься из шахты на поверхность до выполнения политических требований, включая отставку Александра Лукашенко. После ночной смены он приковал себя наручниками и цепью к промышленному оборудованию.





В результате спасатели с разрешения администрации применили силу: разрезали цепь и вынесли забастовщика из шахты.