Был активным в телеграм-чатах. Появился еще один фигурант дела "о массовых беспорядках"
С начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании, возбуждено более 400 уголовных дел.
Одной из самых распространенных статей Уголовного кодекса, по которым были возбуждены уголовные дела, это статья 293 – массовые беспорядки. Фигурантом дела об участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса) стал 25-летний борисовчанин Сергей Бриль.
По словам его девушки Анастасии, на него возбудили уголовное дело из-за участия 9 и 10 августа в митингах и за активность в телеграм-чатах как «Водители 97%». Девушка Сергея Бриля рассказала «Весне» историю его преследования.
Сергея Бриля задержали 23 сентября в Минске на работе на "Белпромимпэкс", где он работает слесарем.
«Утром мы попрощались с Сергеем и разъехались по рабочим делам. После 16:00 он перестал выходить на связь. Как позже выяснилось, сотрудники органов встретили его прямо на проходной, и под предлогом того, что он является свидетелем по делу какого-то угона автомобиля увезли в отделение», – рассказывает Анастасия.
По словам его девушки, Сергея Бриля допросили без адвоката. После этого его задержали на 72 часа до «выяснения обстоятельств». На этом основании его поместили в Изолятор временного содержания на Окрестина.
«Дома изъяли всю технику и сказали, что свяжутся со мной»
«Дома после работы меня уже ждал «сюрприз». На обыск пришли трое сотрудников милиции. У них было постановление на обыск, где было указано, что Сергей проходит в качестве подозреваемого по участию в массовых беспорядках. Дома изъяли всю технику и сказали, что свяжутся со мной», – рассказывает девушка Сергея.
28 сентября Сергея Бриля перевели из ИВС на Окрестина в СИЗО-1 улицу Володарского. 2 октября ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках). Санкция этой нормы предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Сергей Бриль: "Володарка была санаторием"
Сразу же его перевели в Жодино и продлили арест на 2 месяца. В письмах он рассказывает, что условия там хуже, чем на «Володарке».
«Первое письмо от него почти все зачерканное было»
По словам Анастасии, Сергей письма почти не получает – получает только от матери. А его письма приходят с вычеркнутыми цензором строчками.
«Первое письмо от него почти все зачерканное было. Может в ближайшем будущем что-то изменится и он наконец получит все остальные письма. Очень хочется, чтобы он чувствовал нашу поддержку», – говорит девушка Сергея.
«Им всем очень нужна наша поддержка»
«Я не могла поверить в арест Сергея, особенно, когда обвинение предъявили. До сих пор не верю. Никогда бы не могла подумать, что вот так может быть в нашей родной стране. У нас ведь есть право слова, право выбора, право на свободу мыслей. Очень надеюсь, что справедливость будет выше всех событий, которые происходят вокруг.
Верю в то, что все будет хорошо. Желаем тем, кто попал в подобную ситуацию, найти в себе силы и не сдаваться. Им всем очень нужна наша поддержка, как никогда, поэтому мы должны в них верить. Надеюсь, в скором времени мои письма попадут к нему, как и письма всех остальных. Очень скучаю и надеюсь, что все скоро закончится», – говорит Анастасия.
Адрес для писем Сергею: СТ-8, ул. Советская, 22А, г. Жодино, 222160
Источник:
16:31 19/10/2020
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