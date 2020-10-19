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В Беларуси cоздают политическую партию «Союз»

Руководство действующей с 2016 года Гражданской инициативы «Союз» решило учредить в Беларуси политическую партию с соответствующей идеологической платформой.



Об этом говорится в заявлении организационного комитета по учреждению партии «Союз», которое находится в распоряжении редакции «Политринга».

«Кризис общественно-политической системы Беларуси раскрыл несовершенство политической модели белорусского государства, обнаружил необходимость модернизации системы распределения полномочий между ветвями власти и формирования актуальной государственной идеологии, соответствующей запросам белорусского гражданского общества и стратегическим целям развития страны. Являясь убежденным сторонником демократического развития Республики Беларусь и создания условий для ее стабильного экономического развития в рамках реализации проектов Союзного государства Беларуси и России, равно как и иных интеграционных инициатив на евразийском пространстве (ЕАЭС, ОДКБ), действующая с 2016 года Гражданская инициатива “Союз” считает жизненно важным учредить в Беларуси политическую партию с соответствующей идеологической платформой», - говорится в заявлении.

В тексте документа подчеркивается, что «Гражданская инициатива “Союз” приняла активное участие в процессе внесения поправок в Конституцию Республики Беларусь, призванных сформировать в стране полноценное гражданское общество, запустить партийное строительство, установить сбалансированное демократическое распределение властных полномочий между президентом и парламентом, а также придать практический характер внешнеполитической деятельности Беларуси, направленной на углубление белорусско-российской интеграции, признание суверенитета Абхазии и Южной Осетии, Крыма – российской территории».

Несложно было прогнозировать, что в период, когда белорусская власть оказалась особенно зависимой от России, поднимут голову те, кто захочет этим воспользоваться. 
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