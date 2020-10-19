+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Еще одного задержанного на марше журналиста арестовали на 15 суток

Судья Октябрьского суда Минска Елена Живица судья назначила 15 суток ареста фотографу БелаПАН и TUT.by Вадиму Замировскому.

Его признали виновным по части 1 статьи 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массовых мероприятий) и по статье 23.4 КоАП (неповиновение распоряжению должностного лица), хотя он присутствовал на марше как журналист — на нем было редакционное удостоверение, синяя жилетка с надписью "Пресса" и два профессиональных фотоаппарата.

Ранее та же судья по тем же статьям присудила 13 суток журналистке Onliner Дарье Спевак.

Журналисты были задержаны на студенческом марше в субботу, 17 октября. Помимо них в тот же день в Минске задержали и видеооператора БелаПАН Всеволода Зарубина. Ему приговор еще не вынесен, но, по всей видимости, будет таким же.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]