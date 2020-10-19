Европарламент рассмотрит отношения с Беларусью









По их итогам евродепутаты дадут рекомендации по отношениям с Беларусью Европейскому совету, Еврокомиссии и Верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности. В проекте решения, опубликованном на сайте Европарламента, содержится призыв к введению санкций в отношении Александра Лукашенко, рассмотреть возможность введения отраслевых санкций, немедленно прекратить любые выплаты финансовой помощи ЕС в адрес белорусских властей, отсрочить ввод в эксплуатацию БелАЭС, а также другие меры.





17 сентября Европарламент уже принял довольно жесткую резолюцию по ситуации в Беларуси. Рекомендации развивают ее положения.



