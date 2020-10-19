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Тысячи пенсионеров вышли на Марш мудрости в Минске

Сегодня в Минске проходит третий протестный марш пенсионеров — Марш мудрости. На этот раз он гораздо более многочисленный, чем в предыдущие понедельники. И это несмотря на то, что на прошлом марше в них распыляли газ и даже стреляли у них над головами.

Тысячи пенсионеров вышли на Марш мудрости в Минске

Марш начался около 14 часов на площади Независимости. Там, к слову, сегодня власти организовали собственный пенсионерский митинг с музыкой и красно-зелеными флагами. На него привезли пенсионеров, в первую очередь бывших работников и ветеранов силовых структур, со всей страны.

Так что на площади пересеклись противоборствующие стороны. Протестующие освистали участников провластного митинга и скандировали им «Позор», но вскоре сформировали колонну и двинулись по проспекту Независимости. Судя по видео, которое опубликовал телеграм-канал «Мая краіна Беларусь», уже в начале марша в колонне было не меньше 5 тысяч человек.
Reform.by
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