Тысячи пенсионеров вышли на Марш мудрости в Минске





Марш начался около 14 часов на площади Независимости. Там, к слову, сегодня власти организовали собственный пенсионерский митинг с музыкой и красно-зелеными флагами. На него привезли пенсионеров, в первую очередь бывших работников и ветеранов силовых структур, со всей страны.





Так что на площади пересеклись противоборствующие стороны. Протестующие освистали участников провластного митинга и скандировали им «Позор», но вскоре сформировали колонну и двинулись по проспекту Независимости. Судя по видео, которое опубликовал телеграм-канал «Мая краіна Беларусь», уже в начале марша в колонне было не меньше 5 тысяч человек.







