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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Принуждение к флагу

Протестные настроения совпали с историческими цветами.

Принуждение к флагу
8 сентября 1992 года мне сильно повезло. Как бывший военный я символически присягнул независимой Беларуси. Но место в новейшей истории Беларуси было обеспечено совсем не по этой причине. Мой автограф оказался на одном подписном листе с автографом Виктора Шеймана.

Да-да, с тем самым, который позже возглавит Совет безопасности, генеральную прокуратуру, президентскую администрацию и наберется так много бизнес-опыта, что  сможет «рубить бабло» в   пресловутом  управлении делами.

Тем, кто не верит – предлагаю убедиться лично. Как и в том, что делалось всё под бело-красно-белым флагами. Самые же любознательные смогут также узнать, что именно Виктор Шейман после того, как был снят с должности Юрий Захаренко, два месяца возглавлял министерство внутренних дел.

К слову, Юрия Захаренко «ушли» после заявления о том, что Конституция для него важнее, чем приказы Сами-Знаете-Кого, и произошло это как раз в тот момент, когда у милиционеров поменялись флаги, а с кокард исчезла "Погоня".

Когда четыре года спустя арестуют Чигиря (бывший премьер-министр МИхаил Чигирь - прм. БП) и генерал Захаренко для выяснения этой «тайны» сходит в Следственный комитет, тамошний начальник положит на самое видное место свою старую фуражку с «Погоней».

Наверное, для  подтверждения того, что он помнит благодаря кому и под какими символами возвысился…

На мой взгляд,именно массовые протесты и позволили тогда поменять символику. Власть так сильно испугалась народного гнева, что была готова на любые уступки.
Увы, оная пришла в себя довольно быстро, и слегка наполненный холодильник снова уступил место телевизору. Как известно, кончились эти метаморфозы разорванным на сувениры бело-красно-белым полотнищем.

Сегодня ситуация принципиально другая. Выросло целое поколение тех, кто не смотрит телевизор и понимает почему пустеет холодильник.

Для них бело-красно-белые мотивы – будущее, а красно-зеленые – настоящее, которое поскорее хочется сделать тупиковым прошлым.
 
И не загнать их туда никаким принуждением.  Даже выстрелами из автоматов.

К слову, очень жаль, что они не видели, как браво маршировали под бело-красно-белым флагом те, кто сегодня называет его «фашистским» и с остервенением рвет на части... 

Кто хоть раз в жизни жег костер, подтвердит – очень часто перед тем, как снова вспыхнуть, тот сильно дымит.  Особенно, если забросать огонь сырыми дровами. 

Это я тому, что огонь протестов «крепкий картошек» пытается забросать зверствами силовиков. Они «дымят» за очень хорошие деньги, но непременно вспыхнут, как только станет по-настоящему жарко.
 
Не знаю, как кто, но лично я не верю ни одному громко пропиареному факту «угроз» жизни и здоровью так называемых силовиков (очень часто добавляется приставка «на»).

Тем, кто сегодня «провоцирует» самих себя, повезло, что протесты пока мирные.  Иначе не помогли бы ни кроваво-астрономические премиальные, ни халявные квартиры в Минске.
 
Известный сценарист и режиссёр Андрей Курейчик как-то рассказывал, что в «лихие девяностые» в родном ему автозаводском районе не было шпаны по той причине, что работяги МАЗа скрутили бы в бараний рог любого хулигана.

И про фашизм тогда никто не говорил. Понимали, наверное, что это не главное, а бело-красно-белый флаг имеет к фашистам гораздо меньшее отношение, чем российский триколор, под которым воевала целая власовская армия или французский штандарт правительства колоборантов в Виши.

Очень сильно сомневаюсь, что ставший первым начальником президентской администрации и за пять минут нарисовавший «закат над болотом» профессиональный строитель Леонид Синицин разбирается в геральдике лучше  интеллектуала Клавдия Дуж-Душевского, создавшего бчб-флаг весной 1917 года, потому любые разговоры на сей счет считаю бессмысленными.

Если только официальная пропаганда не называет фашистом того, кто в 1994 году под бело-красно-белыми колерами присягал белорусскому народу?.. 

В таком случае «применение спецсредств» надо начинать именно с него…

Но это, так сказать, «высокие материи».  Меня же беспокоят исключительно «земные» проблемы.

Например, кто и из каких денег будет оплачивать краску, которой закрашивают скамейки, что по ночам становятся «фашистскими»? 

Из наших жировок что-ли?

В окрестностях моего дома за последние два месяца их перекрашивали уже раз пять. При этом ремонты в подъездах (не смотря  на близость ЖЭС №7) делались почти двадцать лет назад. Облупившейся краски тогда хватило только на «не выше первого этажа».

Тем же, кто сейчас говорит «не надо хулиганить», предлагаю вспомнить нечто подобное до президентских выборов 9 августа 2020 года. Все верно –  никаких надписей «политического цвета» не было.

Так может причина не в том, что протестные настроения совпали с   историческими цветами, а в «не надо было врать»?
Александр Томкович, для "Белорусского партизана"
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