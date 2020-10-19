23-летний администратор агроусадьбы ночью разрисовал и исписал краской автобусную остановку, сообщает МВД.





Молодого человека установили и задержали той же ночью.





С его слов, протестные изображения и рисунки он нанес умышленно, выразив свою политическую позицию.





Следователи возбудили уголовное дело за осквернение сооружений и порчу имущества.





Подозреваемый водворен в ИВС, хотя ранее к уголовной ответственности он не привлекался.





Интересно, а почему не волокут в СИЗО тех, кто пишет на заборах известной слово из трех букв? Потому что именно такой язык и такие надписи понятны нашей милиции?