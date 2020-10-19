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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Еще один претендент в политзаключенные: На парня из Постав завели уголовное дело за БЧБ-флаг и «3%» на остановке

Дело возбудили за осквернение сооружений и порчу имущества.

23-летний администратор агроусадьбы ночью разрисовал и исписал краской автобусную остановку, сообщает МВД.

Молодого человека установили и задержали той же ночью.

С его слов, протестные изображения и рисунки он нанес умышленно, выразив свою политическую позицию.

Следователи возбудили уголовное дело за осквернение сооружений и порчу имущества.

Подозреваемый водворен в ИВС, хотя ранее к уголовной ответственности он не привлекался. 

Интересно, а почему не волокут в СИЗО тех, кто пишет на заборах известной слово из трех букв? Потому что именно такой язык и такие надписи понятны нашей милиции?
"Белорусский партизан"
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