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Лилия Власова освобождена из СИЗО КГБ - еще в пятницу

Лилия Власова присутствовала на встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ.

Лилия Власова освобождена из СИЗО КГБ - еще в пятницу
Из СИЗО КГБ была освобождена Лилия Власова. Об этом сообщил TUT.BY освобожденный ранее Юрий Воскресенский. По его данным, в пятницу Лилия Власова была отпущена под домашний арест. Он сам ее встретил и отвез домой.

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Лилию Власову задержали сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля 31 августа. В этот день она была вызвана в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном митинге. В доме Власовой в этот же день был проведен обыск.

Позже появилась информация, что в отношении Лилии Власовой возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РБ (Уклонение от уплаты налогов). Санкции подразумевают до 7 лет лишения свободы.

Вместе с ней по делу проходит ее сын Борис (учредитель туристической компании «Мерлинтур»). Сумма ущерба составляет около 615 тысяч белорусских рублей.

Лилия Владимировна, как говорят о ней в профессиональном сообществе, «юрист номер один». В 90-х ушла с преподавательской работы в БГУ и основала одну из первых юридических практик в стране. Она же стояла у истоков развития медиации. Многие именитые юристы, адвокаты и медиаторы — ее ученики. Несколько лет назад Власова вошла в список самых известных и влиятельных женщин Беларуси. 

«Я никогда раньше не занималась политикой», — еще недавно говорила она.
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