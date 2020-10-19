Лилия Власова освобождена из СИЗО КГБ - еще в пятницу

Из СИЗО КГБ была освобождена Лилия Власова. Об этом сообщил TUT.BY освобожденный ранее Юрий Воскресенский. По его данным, в пятницу Лилия Власова была отпущена под домашний арест. Он сам ее встретил и отвез домой.





Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Лилию Власову задержали сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля 31 августа. В этот день она была вызвана в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном митинге. В доме Власовой в этот же день был проведен обыск.





Позже появилась информация, что в отношении Лилии Власовой возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РБ (Уклонение от уплаты налогов). Санкции подразумевают до 7 лет лишения свободы.





Вместе с ней по делу проходит ее сын Борис (учредитель туристической компании «Мерлинтур»). Сумма ущерба составляет около 615 тысяч белорусских рублей.





Лилия Владимировна, как говорят о ней в профессиональном сообществе, «юрист номер один». В 90-х ушла с преподавательской работы в БГУ и основала одну из первых юридических практик в стране. Она же стояла у истоков развития медиации. Многие именитые юристы, адвокаты и медиаторы — ее ученики. Несколько лет назад Власова вошла в список самых известных и влиятельных женщин Беларуси.





«Я никогда раньше не занималась политикой», — еще недавно говорила она.



