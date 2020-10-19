Из СИЗО КГБ освобождена Лилия Власова

Об освобождении Власовой под домашний арест в интервью порталу сегодня рассказал Юрий Воскресенский. По его словам, ее отпустили в пятницу вечером, он сам ее встретил и отвез домой.





Интересный факт: пока что освобождают только тех из политзаключенных, кто был на встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, причем в том же порядке, в котором они сидели за столом. Первыми вышли Воскресенский и Рабцевич, которые сидели рядом с Лукашенко справа и слева соответственно. Затем освободили Илью Салея, который был вторым справа. Лилия Власова сидела второй слева от Лукашенко. К слову, за Салеем сидел Сергей Тихановский, а за Власовой — Виктор Бабарико.