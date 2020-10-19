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Из СИЗО КГБ освобождена Лилия Власова

Член президиума Координационного совета, медиатор, легенда беларусской юриспруденции Лилия Власова освобождена из СИЗО КГБ. Об этом сообщает TUT.by.

Из СИЗО КГБ освобождена Лилия Власова
Об освобождении Власовой под домашний арест в интервью порталу сегодня рассказал Юрий Воскресенский. По его словам, ее отпустили в пятницу вечером, он сам ее встретил и отвез домой.

Интересный факт: пока что освобождают только тех из политзаключенных, кто был на встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, причем в том же порядке, в котором они сидели за столом. Первыми вышли Воскресенский и Рабцевич, которые сидели рядом с Лукашенко справа и слева соответственно. Затем освободили Илью Салея, который был вторым справа. Лилия Власова сидела второй слева от Лукашенко. К слову, за Салеем сидел Сергей Тихановский, а за Власовой — Виктор Бабарико.
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