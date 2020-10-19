+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Валерий Соловей: в 2021 году Владимир Путин не будет президентом России

В 2021 году Россию ожидают масштабные изменения в политическом поле, а главным событием года станет уход Владимира Путина с поста президента России. Такое громкое заявление в интервью NVC Radio сделал доктор исторических наук, политолог Валерий Соловей.



Он отметил, что в Кремле рассматривалось сразу несколько вариантов трансформации власти, однако «обстоятельства непреодолимой силы», о которых профессор заявлял не раз, не позволят Владимиру Путину продолжить выполнять функции президента страны.

Соловей добавил, что, судя по всему, вариант со связкой Путин — Лукашенко в Госсовете при форсированном объединении России и Беларуси на данный момент также отложен. «Еще этим летом, предполагалось, что Владимир Путин, возглавляя Госсовет, уходит с поста президента России, а его заместителем в Госсовете становится Александр Лукашенко — после форсированного объединения России и Беларуси. Сейчас ситуация изменилась, и выглядит она иначе: предполагается, что Владимир Путин возглавляет Госсовет и остается на посту президента на какое-то время. Вне зависимости от выбранной Кремлем стратегии, я могу заявить, что в 2021 году Владимир Путин не будет президентом Российской Федерации», - заявил Валерий Соловей.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]