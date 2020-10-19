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«С семьей общаться запрещено». Отец Ильи Салея — о переводе сына под домашний арест

Илье Салею под домашним арестом разрешено общаться лишь с адвокатом, несколько раз в день к нему приходят и звонят сотрудники милиции, чтобы проверить его присутствие дома. Об этом TUT.BY рассказал отец и адвокат Ильи Салея Василий Салей.

 
— В пятницу в конце рабочего дня нам позвонил следователь и сказал, что принято решение об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Где-то в 18.30 он уже вышел из следственного изолятора, в 19.00 мы отвезли его домой. Сейчас Илья находится дома, чувствует себя нормально, читает, отмывается, вроде никаких видимых последствий полуторамесячного пребывания в местах не столь отдаленных пока нет, — рассказал Василий Салей.

По словам отца Салея, к адвокату применены все ограничения по ст. 125 УПК (Домашний арест): Илье нельзя выходить на улицу, видеться с родными и друзьями, пользоваться интернетом.

— Единственное — у него дома нет сотрудника милиции, он находится там один, но проверяют его регулярно, несколько раз в сутки: сотрудники милиции и приходят, и звонят. Поскольку Илья живет один, не с нами, то видеться с ним я могу только как его адвокат, не как член семьи. Мама его увидеть не может — по УПК он может видеться только с совместно проживающими членами семьи, — рассказал Василий Салей.
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