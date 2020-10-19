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МВД сообщило о 280 задержанных в воскресенье

В Беларуси в воскресенье прошли 16 протестных акций, задержаны 280 человек, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Как утверждает Чемоданова, во всех областных центрах, за исключением столицы, они были  немногочисленны (от 10 до 100 участников). 

По словам госпожи из МВД, в Минске "отдельные лица оказывали активное сопротивление сотрудникам милиции". "Для предотвращения нападения на правоохранителей применялись спецсредства, задерживались наиболее рьяные участники беспорядков". Кроме самих сотрудников МВД, ни беспорядков, ни "рьяных нарушителей2, правда, никто не видел.

По информации Чемодановой, в Бресте и в Гомеле группы граждан "предпринимали попытки провести уличные шествия по улицам города, которые были пресечены сотрудниками милиции".

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 280 граждан (из них в Минске – 215). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 237 человек", - сообщила Чемоданова.
"Белорусский партизан"
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