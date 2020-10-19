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Сергей Сацук: Только в полицейском государстве могут видеть гуманность в стрельбе по людям

Руководители силовых ведомств и их подчиненные совершенно потеряли нравственные ориентиры. Они даже не понимают, как сами ровозглашают лозунги полицейского государства.

Сергей Сацук: Только в полицейском государстве могут видеть гуманность в стрельбе по людям
Николай Карпенков
Прошедшая неделя стала урожайной на разного рода заявления руководителей силовых ведомств и их подразделений. Это и понятно, ведь аргументы у белорусской пропагандистской машины давно закончились, а людям ведь что-то говорить нужно. Вот и выдают, часто сами не понимая, что.

«Мы, конечно, гуманно применим оружие по отношению к ним, в том числе и огнестрельное, и самых опасных острокопытных мы с улиц уберем», - заявил в интервью АТН начальник ГУБОПиК МВД Николай Карпенков. Тот самый, который без повода и в обход закона бил стекло в кафе на Немиге.

И дело даже не в том, как Карпенков относится к протестующим, называя их «острокопытными», а потом еще и бандитами а-ля 90-е. Суть в том, что человек, призванный защищать людей, даже не понимает, что нет и не может быть ничего гуманного в применении оружия. 

Тем более огнестрельного, тем более, в отношении людей. Эти понятия просто несовместимы. 

Не важно, была ли необходимость в применении оружия или ее не было, гуманностью здесь в любом случае и не пахнет. Еще страшнее от того, что такое понятие "гуманности" транслируется по государственному телевидению.

В чем гуманность начальника ГУБОПиК и нынешнего белорусского государства? Может быть в том, чтобы убивать быстро, чтобы человек меньше мучался перед смертью? Или может быть в том, что загнанных лошадей как раз из гуманности и пристреливают, чтобы не мучались? Ведь не зря Карпенков назвал протестующих «острокопытными».

Но если Карпенков захотел из гуманности пристрелить загнанного «острокопытного», то следовало посмотреть в совсем другую сторону. Впрочем, нет, не стоило. Как человека не называй, чтобы этот человек не натворил – стрелять в него – это все равно не будет проявлением гуманности. 

Говорить так могут лишь люди, которые отбросили в сторону, растоптали все нравственные ориентиры в своей жизни. Такие люди страшны и опасны, и таких в правовом государстве непременно изолируют.

Мы будем стрелять, но гуманно. Это, как не крути, образ злодея, но никак не героя. Во всей мировой истории нельзя найти примера проявления гуманности в стрельбе по людям. И тут Беларусь опять пошла своим путем. И как обычно, своим, да не тем. 

Готовность стрелять – это признак полицейского государства, где насилие возведено в ранг государственной политики. Еще удивительнее, что Карпенков совершенно не способен соотносить действительность со своей вымышленной реальностью.

Как уточнил руководитель ГУБОПиК МВД, оружие будет применено к любому, «кто поднимет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов». Простой человек, возможно, и не понимает, но сотрудник правоохранительных органов такого высокого ранга прекрасно знает, что заточка – это оружие тюрьмы.

"Заточка на воровском арго название самодельного атипичного холодного оружия в виде заостренного стержня. В общем виде тюремный нож. Привилегированное оружие тюремных воров во всем мире", - выдержка из Википедии.

Заточки потому и появились, что в тюрьме запастись другим оружием нет никакой возможности. Вот и делают оружие из подручного материала. Могут, например, заточить на кирпичах ложку. Отсюда и пошло название «заточка». Вне тюрьмы необходимости в заточках нет.

Допустим, кто-то из протестующих действительно решил убить или ранить сотрудника милиции. Верхом глупости с его стороны будет сидеть и точить ложку поскольку можно пойти в магазин и купить нож. Можно кухонный, а можно и охотничий. Да просто на кухне можно взять. При желании, можно и арбалет со стрелами приобрести. А у многих и охотничье оружие имеется…

Вариантов – масса, но заточек среди них точно не будет. 

Все это лишь фантазии Карпенкова, который попутал страну с тюрьмой. Или он просто хочет сделать из нее тюрьму? 

А может он говорит так, чтобы дать понять, что после «гуманного» применения оружия, официально потом пройдет самая нелепая версия произошедшего, вплоть до того, что была «заточка», поэтому сотрудник и выстрелил. 

Помните, как было с Тарайковским? По официальной версии в его руках ведь тоже было самодельное взрывное устройство взорвалось. И не важно, что миллионы людей видели совершенно другое – в полицейском государстве это уже не важно.

Понятно, что Карпенков действует в рамках генеральной пропагандистской линии, которая гласит, что на протесты ходят лишь преступники и другие отбросы общества. Не случайно ведь по телевизору ежедневно показывают то наркомана, то наркодилера, то бандита, то алкаша, которому похмелиться нечем было. Они, согласно белорусской пропаганде, и есть костяк белорусского протеста. 

По сути, к протестующим сегодня, не утруждая себя лишними доказательствами, относят любого задержанного на улице преступника. Впрочем, так было и сразу после выборов и до них. Можно вспомнить и ЧВК «Вагнер» и «координатора», задержанного с 10 тыс. долларов в сумке, который якобы раздавал протестующим деньги. 

Все эти мифы как появились, так благополучно и исчезли – о них белорусская пропаганда уже не вспоминает, предпочитая создавать все новые и новые, которые также благополучно через несколько дней забываются.

Хотел пройтись и по другим пёрлам Карпенкова, выданных им белорусскому телевидению на минувшей неделе. Но, извините, больше не могу сдержать рвотный рефлекс. Ведь если разобраться, когда ответственности никакой, говорить и делать можно все что угодно. Как и «гуманно» стрелять в людей. 

В заключение специально для Карпенкова процитирую понятие гуманности, как его понимают во всем мире.  

ГУМАННОСТЬ — (от лат. humanus человеческий). Человечность, любовь к ближнему, признание за каждым, без исключения, человеком общечеловеческих прав. 
Сергей Сацук, Ежедневник
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