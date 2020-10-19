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Съезд ТБМ призвал вернуться к Конституции 1994 года

В воскресенье в Минске прошел ХIV съезд ТБМ (Таварыства беларускай мовы імя Францыска Скарыны; Общества белорусского языка имени Франциска Скорины). Его делегаты призвали вернуться к Конституции 1994 года и статусу белорусского языка как единственного государственного, сообщает «Новы час».


«Если люди высоко подняли бело-красно-белые флаги как национальные символы, то они поднимут и язык!» — заявили делегаты съезда.

По предложению почетного председателя ТБМ Олега Трусова съезд выступил за возвращение Конституции 1994 года, в которой белорусский язык имел статус единственного государственного языка.

На следующие три года председателем организации переизбрана Елена Анисим.
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