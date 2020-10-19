«Кого Бог хочет погубить, того он сначала лишает разума» Софокл





Наша власть продолжает педалировать тезис, что она безгрешна и идеальна, ну или почти идеальна (типа «создал райские условия»), а все проблемы в стране вызваны действиями неких внешних сил – «кукловодов», как их неоднократно именовал Лукашенко.





Так, Александр Лукашенко на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем рассказал, как поднимали пол-армии, как вынуждены были демонстрировать силу. По его словам, «главная причина этой ситуации внутри – абсолютно внешняя причина. Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было».





Раньше кукловоды концентрировались, как мы помним, в Москве. И наша власть то искала каких-то русских диверсантов по лесам, то газпромовские «дочки» громила. Так что «кукловоды» меняются, некоторые из них даже становятся лучшими друзьями, только вот ситуация лучше не становится.





По поводу кукловодов имеется и иная точка зрения, согласно которой главный из них – как раз А.Г. Лукашенко.





«Разговор о подлинных или мнимых страданиях бедноты не имеет смысла, – пишет Сирил Паркинсон, – на самом деле любую революцию порождает само правительство, оно создает вакуум, куда бунтари засасываются, можно сказать, против воли... История любой революции начинается не с заговора повстанцев, но с сомнений и разлада среди людей у власти. Упадок власти создает вакуум, заполняемый протестом». («Законы Паркинсона»).





У нас так всё и случилось – «бунтарями» подавляющее большинство беларусов стало помимо своей воли, исключительно благодаря действиям власти и особенно – её главы. Именно он и его окружение своими действиями:





- Настраивает народ против власти и её силовых структур;

- Разрушает экономику страны, в последние месяцы – с ускорением. Это ведет к дальнейшему снижению уровня жизни народа, а значит – подпитывает протестные настроения;

- Провоцирует обострение отношений на международной арене. Все последние действия Лукашенко предпринимает в русле парадигмы «все враги» (и внутри страны, кроме силовиков, и за её пределами).





И ему удается сделать врагами практически всех. Соответственно у его оппонентов практически все оказываются в друзьях.

- В конечном итоге он сам готовит свой крах. Ведь победить всех невозможно по определению.





Хорошо по данному поводу сказала Светлана Тихановская: мы вынуждены действовать, поскольку власть уже не выполняет свои функции. И ведь никаким бунтарем еще весной она становиться совершенно не собиралась. Как и миллионы других беларусов.









А началось всё не с августовских протестов, а раньше. Как уже неоднократно отмечали эксперты, неадекватная реакция власти и в первую очередь самого Лукашенко на пандемию запустила процесс самоорганизации и консолидации общества. Но не вокруг власти. Это происходило вынужденно – и не по указке американцев со спутника. И кто тут «кукловод»?





И теперь протестные настроения уже никуда не денутся, поскольку наша как бы власть уже не может или не хочет решать никаких проблем. Ни политических, ни экономических, ни социальных, ни внешнеполитических. Она только яростно бьется за кресло, цепляясь за него «синими пальцами». Проблемы же только накапливаются.





И чем более жестокой и кровавой будет власть, тем сильнее её будут ненавидеть. А она, суда по последним заявлениям силовиков, как раз и решила сделать ставку на большую кровь. Следовательно, политическая, внешнеполитическая, экономическая ситуация станут только хуже.

И только уход этой власти сразу снизит напряжение в обществе,

поскольку открывает окно возможностей для решения многих проблем. Не всех и не сразу – но хотя бы надежду дает. В том числе открывает новые возможности и для элит. И это понимает всё больше людей как внутри страны, так и за её пределами.

Это не народ и внешние силы вдруг без причины ополчились против хорошей власти, а отжившая и уже неадекватная власть своими действиями спровоцировала реакцию народа и внешних сил.

Теоретически никаких протестов и не нужно. «Кукловод» начал разрушать страну и тем самым собственную систему задолго до них. И если всё же останется, то разрушит до основания, с протестами или без них. Без протестов будет несколько дольше.





Впрочем, и народ уже вряд ли остановится. Другое дело, что могут измениться формы и методы протеста. Ну или дополниться новыми.





А поскольку противостояние, похоже, быстро не закончится, ну хотя бы потому, что власть постоянно будет подпитывать протестные настроения, разработка стратегии борьбы и выработка новых форм и методов становится актуальной.





Впрочем, отчасти это происходит и так. Взять хотя бы внешнеполитическую катастрофу нашего режима. Это совсем другое направление и «группировка» другая. Но негативные последствия для режима неизбежно последуют, как бы Лукашенко не говорил, что и без «Запада» прекрасно проживет.





Даже если бы ничего больше не случилось, а просто политики уровня Меркель, Макрона, главы Госдепа США заявили, что Лукашенко не признаю, а вот с Тихановской встречусь, это уже былв бы внешнеполитическая катастрофа.





Но ведь произошло и это, и многое другое. Как бы у нас не хорохорились типа мы ответили им симметрично. Ха-ха. Глава ОМОНа смог ответить адекватно США и ЕС. Вот сразу все индексы у них и обвалились.





А вот у нас многое обвалилось сразу, включая инвестиционную привлекательность страны и её экспортный потенцил. К тому же они говорят, этой власти санкции и непризнание, а вот новой, демократической – серьезная помощь, миллиарды долларов уже резервируем.





И любой вменяемый инвестор, даже вменяемый российский, будет думать - вот тогда я в эту страну и пойду, а пока лучше повременить, чтобы не испачкаться.





Другие меры тоже однозначно последуют, особенно учитывая, что наша власть их сознательно провоцирует и целенаправленно обостряет обстановку.





Экономика – еще один удар с другого направления, который уже неизбежен. Ну и так далее.





Плюс полная утеря репутации, как внутри страны так и за её пределами. А как сказал тот же Сирил Паркинсон: Если репутация утеряна, вскоре испаряется и сила.





Репутация «нашего» была серьезно подмочена еще «тунеядским декретом». Клоунада на фоне эпидемии коронавируса ее окончательно добила. Что реальный выбор народа и показал. Но сила пока еще остается.





Будем надеяться что Паркинсон прав и скоро испарится и она.



