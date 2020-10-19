+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Мнение: "Кремль может кинуть Лукашенко"

Александру Лукашенко ко второй неделе ноября нужно добиться хотя бы видимости спокойствия в Минске, иначе "Кремль его кинет как дорогого в содержании".



Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил журналист и политический обозреватель Иван Яковина. Он считает, что Москва может прекратить его финансирование, если протесты продолжатся.

"Лукашенко ко второй неделе ноября нужно добиться хотя бы видимости покоя в Минске. В этом случае он может рассчитывать на продолжение финансирования из Москвы. Путин на встрече в Сочи дал понять Лукашенко, что если тот не сможет за два месяца взять страну под свой контроль, то Кремль его кинет как дорогого в содержании, но абсолютно ненужного гауляйтера с нулевой легитимностью местного населения. Москве будет гораздо проще найти кого-то более лояльного себе и менее токсичного, чтобы сделать этого человека новым белорусским лидером, чем вечно тащить Лукашенко, который уже превратился в кровавый чемодан без ручки, к тому же набитый телами мертвых людей", — сказал он.

По словам Яковины, к Новому году в Беларуси может быть новый руководитель.

"Сам Лукашенко все это понимает. Он также понимает, что если 7 ноября Москва откажется официально поддерживать его режим, то он немедленно упадет, у него просто нет шансов остаться на плаву без финансовой, дипломатической и политической помощи со стороны России. Именно поэтому Лукашенко сейчас выпускает вперед своих гоблинов, которые грозят залить Беларусь кровью, если люди не уйдут с улиц. Наступает момент, когда его режим оказался в смертельной опасности. И если рядовые омоновцы откажутся стрелять по толпе, то к Новому году в Беларуси будет уже новый руководитель. Лукашенко сейчас в отчаянии и в панике бросается от Путина к политзаключенным, пытаясь найти хотя бы у кого-то поддержку. А когда не находит поддержки, то хватается за идею массовых убийств, как утопающий за соломинку. Именно в этот момент в атаку на напуганный и деморализованный режим пошли сами белорусы", — сказал он.
УНИАН
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]