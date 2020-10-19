



"В конце рабочего дня в пятницу следователь сообщил адвокатам по телефону о том, что в отношении Ильи принято решение об изменении меры пресечения на домашний арест. Вечером уже был дома, где находится и сейчас", - говорится в сообщении штаба.





По информации штаба, чувствует он себя "нормально".





Илья Салей - юрист избирательного штаба Виктора Бабарико, адвокат члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой. Он был задержан 9 сентября в рамках возбужденного Генпрокуратурой Беларуси уголовного дела по ч.3 ст.361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).





По данному делу также были арестованы члены президиума Координационного совета Мария Колесникова и Максим Знак, а бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская позже объявлена в межгосударственный розыск.





Салей был одним из участников состоявшейся 10 октября встречи в СИЗО КГБ Александра Лукашенко с политзаключенными. На следующий день стало известно об изменении меры пресечения двум другим участникам этой встречи - директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и члену инициативной группы по сбору подписей штаба Бабарико Юрию Воскресенскому.





В понедельник, 19 октября, адвокаты сообщили об изменении меры пресечения и политтехнологу, гражданину не только Беларуси, но и США Виталию Шклярову.